Woede om 'gestolen' idee kunstwerk: 'Ik plakte al in 2013 een banaan vast'

Wat zal er gebeuren als ze het aanvecht? "Ik denk dat er niet heel veel van zal komen", zegt hoogleraar auteursrecht Dirk Visser. Het auteursrecht is opgesteld voor reproduceerbare kunst zoals een schilderij, boek of een muziekstuk, legt hij uit. Bij conceptuele kunst is het heel lastig.

"Je zou kunnen zeggen dat een banaan ook een beeldhouwwerk is, maar de banaanvorm zelf bestaat al. Dus het gaat echt puur om het idee om hem met tape ergens op te plakken, maar een idee kan niet beschermd zijn."

Om met alleen een idee ver te komen in de rechtszaal, moet het een uitgewerkt idee zijn. "Als ze een hele fruitsalade in een bepaald patroon aan de muur had gehangen, was het waarschijnlijker dat het een beschermd kunstwerk was."

Veel kans maakt Engelman dus niet, denkt Visser. Daarnaast vraagt hij zich af wat de schade is die ze wil vorderen. "Het kan natuurlijk gaan om een rectificatie, of een vorm van erkenning", zegt hij. Maar heel veel meer dan hoogstens wat reputatieschade zal de kunstenaar niet oplopen, verwacht hij.