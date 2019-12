Minister Blok krijgt EU-landen achter wet tegen mensenrechtenschenders

Personen die zich hebben schuldig gemaakt aan mensenrechtenschendingen moet de toegang tot de Europese Unie ontzegd worden. Ook eventuele tegoeden die ze hebben, moeten sneller bevroren kunnen worden. De Europese Commissie gaat daartoe een wetsvoorstel schrijven op verzoek van de lidstaten. Deze schaarden zich vandaag unaniem achter een voorstel van Nederland.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen maanden meermaals bij zijn Europese collega's gepleit om zo'n wet te laten voorbereiden. Ook in bilaterale ontmoetingen met landen die zo'n wet niet zagen zitten, kaartte hij het aan. Het verzet kwam vooral van Oost-Europese landen als Hongarije, maar bijvoorbeeld ook uit Italië.

Magnitsky Act

Blok toonde zich na afloop van de Europese Raad dan ook tevreden, al heeft het langer geduurd dan hij aanvankelijk hoopte om alle landen achter zich te krijgen. "De eerste 20 landen waren eenvoudig, maar vandaag hebben ook andere landen hun verzet tegen een automatisch sanctieregime opgegeven."

In de Verenigde Staten is al een vergelijkbare wet van kracht, de Magnitsky Act. Die is vernoemd naar de Russische klokkenluider Sergei Magnitsky. Hij overleed in 2009 in een Russische cel onder verdachte omstandigheden; vermoedelijk was hij gemarteld.

Magnitsky had fraude in hoge kringen aan de kaak gesteld. Een aantal van de officials die betrokken waren bij de fraude reisden ongestraft naar de EU. Dat moet in de toekomst dus onmogelijk worden.

Geen problemen meer

De Tweede Kamer en het Europees Parlement pleitten al langer voor het invoeren van een Magnitsky-wet, maar voor dit soort buitenlands beleid is een unaniem besluit van de Europese Raad nodig. In het voorstel wordt de naam naam Magnitsky vooralsnog niet genoemd. Dat was voor bepaalde landen die bevriend zijn met Rusland nog een brug te ver, aldus Blok.

De minister verwacht dat de Europese Commissie binnen een jaar met een uitgewerkt wetsvoorstel komt. Daar moet de Raad dan wel weer over stemmen, maar Blok ziet tegen die tijd geen problemen. "De landen die nu uiteindelijk instemden met de vraag aan de Europese Commissie kunnen dan moeilijk tegen iets stemmen waar ze vandaag zelf om gevraagd hebben".