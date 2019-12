Podcast De Dag: 'Nederland keft als klein hondje naar Marokko'

"Veelzijdig en niet altijd makkelijk", zo typeerde premier Mark Rutte vorige week de diplomatieke relatie met Marokko. In De Dag legt Marokko-deskundige Paolo de Mas uit waarom die relatie zo moeizaam is. "Nederland overschat de macht die ze heeft om eisen te stellen. We zijn als een klein hondje dat tegen Marokko keft."

En waar de relatie tussen Nederland en Marokko aan alle kanten schuurt, houden landen als Spanje, Italië en Frankrijk er wel een goede band op na. De Mas vertelt wat we kunnen leren van andere Europese diplomaten.