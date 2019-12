Gewonden bij schietpartij in Apeldoorn

Bij een schietpartij in Apeldoorn zijn vannacht enkele gewonden gevallen, bevestigt de politie tegen Omroep Gelderland. Er zijn verdachten aangehouden, maar de politie zegt niet hoeveel.

Schoten

Buurtbewoners hoorden vijf tot zes schoten. In de straat stond ook een auto in een voortuin, met gebroken glas eronder. De technische recherche doet onderzoek. Met een drone is de situatie in kaart gebracht.

De politie verwacht later vandaag met meer informatie te komen.