Klaver wil door als leider GroenLinks, Van Ojik stopt na verkiezingen

GroenLinks-leider Klaver wil opnieuw lijsttrekker worden van de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen. Als dit kabinet de termijn volmaakt, worden die gehouden in maart 2021.

Klaver zit sinds 2010 in de Kamer en was bij de vorige verkiezingen in 2017 voor het eerst lijsttrekker. GroenLinks haalde toen een recordaantal van veertien zetels.

"Komend jaar ben ik tien jaar Kamerlid en een van de langstzittende fractievoorzitters in het parlement", schrijft de 33-jarige Klaver in een bericht op Facebook waarin hij zijn kandidatuur aankondigt. "In al die jaren is mijn bevlogenheid en vastberadenheid alleen maar sterker geworden."

Het is mogelijk dat zich de komende tijd tegenkandidaten melden voor het lijsttrekkerschap.

Pensioen

Ongeveer tegelijk met het bericht van Klaver werd bekend dat voormalig fractievoorzitter Van Ojik er na de volgende verkiezingen mee ophoudt. "De reden is simpel: pensioen", laat hij weten. Van Ojik is 65 jaar.

Van Ojik zit sinds 2017 in de Kamer. Eerder was hij Kamerlid voor GroenLinks in 1993-1994 en in 2012-2015. In die laatstgenoemde periode werd hij fractievoorzitter toen Sap opstapte.