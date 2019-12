Unicef: 50 miljoen kinderen wereldwijd op de vlucht

Over de hele wereld zijn bijna 50 miljoen kinderen op de vlucht voor oorlog, natuurrampen, armoede en geweld. Dat staat in een rapport van VN-kinderrechtenorganisatie Unicef.

De grootste problemen doen zich volgens Unicef voor in het Midden-Oosten. Daar zijn 8,8 miljoen kinderen op de vlucht, onder wie 2,5 miljoen kinderen uit Syrië. Voor de in Syrië achtergebleven families is er vaak te weinig voeding, medische zorg en onderwijs.

Opvang in de regio

Een groot deel van de kinderen wordt opgevangen in de regio. Het gaat dan vooral om vluchtelingenkampen in Jordanië en Libanon. Unicef noemt de situatie voor de kinderen schrijnend. De kampen zijn overvol en er is sprake van slechte hygiënische omstandigheden.

"Kinderen vinden het lastig om oorlog een plek te geven in hun leefwereld. Ze maken ongekende wreedheden mee. Voor volwassenen is het al moeilijk om dat een plek te geven, maar voor kinderen helemaal", zegt Geert Cappelaere van Unicef, die tien jaar in het Midden-Oosten werkte.

Dichte schoenen

Unicef maakt zich vooral zorgen nu de winter voor de deur staat. "Kinderen in dit soort landen hebben het dan zwaar. Ze moeten overleven zonder elektriciteit of dichte schoenen", zegt Cappelaere. Hij roept regeringsleiders op om de kinderrechten beter te waarborgen.

Volgens de cijfers van Unicef is er in 2020 een bedrag van 4,2 miljard dollar nodig om hulp te kunnen bieden aan de kinderen in nood. Het geld is onder meer bedoeld voor voedsel, vaccinaties, schoon drinkwater en toegang tot onderwijs.