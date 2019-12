Poortactie tegen massaontslag bij Tata Steel IJmuiden

Boze medewerkers van Tata Steel houden vanochtend een verrassingsactie bij drie toegangspoorten van de staalfabriek in IJmuiden. Volgens een verslaggever van NHNieuws zijn kort achterelkaar wegversperringen opgeworpen en worden mensen gefaseerd doorgelaten.

De actievoerders delen flyers uit en vragen werknemers om morgen naar een bijeenkomst van de vakbond FNV te komen. Die wordt gehouden in een grote tent op het parkeerterrein van de plaatselijke voetbalclub FC Velsenoord. Vakbondsbestuurders spreken daar het personeel toe.

Het is de eerste actie na de aankondiging van het massa-ontslag bij Tata Steel,1600 banen gaan verloren. In de regio IJmond zijn grote zorgen over de toekomst van de grootste werkgever in de regio.

De ontslagen zijn onderdeel van een grotere bezuinigingsoperatie van Tata Steel in Europa. Daarbij gaan in totaal drieduizend arbeidsplaatsen verloren.

Toen de ontslagronde half november werd aangekondigd, reageerde personeel al geschrokken: