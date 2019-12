Wekdienst 9/12: advies over lachgas en Marco Kroon hoort vonnis

Verspreid over het land vallen stevige buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Vanmiddag draait de wind naar het noordwesten en neemt daarbij toe in kracht. Aan de kust komt een harde tot stormachtige wind te staan. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 8. Vanavond neemt de wind af en blijft het vaker droog.