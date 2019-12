Windmolen valt op openbare weg in Jorwert, mogelijk door wind

In het Friese Jorwert is een windmolen omgevallen. Het gevaarte van 32 meter belandde dwars over de straat.

De windmolen stond op het erf van een boer, zegt een woordvoerder van de brandweer. De boerderij werd niet geraakt.

Het is de tweede keer in zes jaar tijd dat een windmolen is omgevallen in Friesland, zegt de woordvoerder.

Harde wind

Het verkeer op de Hessensereed, een rustige weg, kan niet verder rijden. De brandweer heeft de stroom van de windmolen gehaald. Het wachten is op specialisten die de windmolen weg kunnen halen.

Waardoor de windmolen omviel, is niet duidelijk. Tot 20.00 uur gold een KNMI-waarschuwing code geel voor harde wind; de windmolen viel omstreeks 19.00 uur om. Omrop Fryslân denkt dat de windmolen omver is geblazen.