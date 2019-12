Saudische ongehuwde mannen en vrouwen mogen voortaan samen naar het restaurant

Restaurants in Saudi-Arabië hebben niet langer een gescheiden ingang nodig voor mannen en vrouwen. Ook hoeven ongehuwde mannen en vrouwen niet langer in aparte ruimtes te verblijven. Dat heeft het ministerie van Gemeentelijke en Plattelandszaken bekend gemaakt. De maatregel stond min of meer verstopt in een lijst van technische eisen aan restaurants.

Tot nu toe mochten ongehuwde vrouwen alleen naar een restaurant als ze begeleid werden door een mannelijk familielid. Ze moesten dan door een 'aparte familie-ingang' naar binnen en in het restaurant moesten ze in een afgescheiden 'familieruimte' zitten.

Een woordvoerder van het ministerie laat persbureau Reuters weten dat de nieuwe regels niet verplicht zijn. Restauranteigenaren mogen zelf bepalen of ze de gescheiden ingangen blijven gebruiken, net zoals de aparte ruimtes. De nieuwe regels gelden niet voor publieke ruimtes, zoals scholen, universiteiten en ziekenhuizen. Daar blijven mannen en vrouwen wel gescheiden.

Sociale hervormingen

Onder de 34-jarige kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke machthebber in het land, verdwenen al meer taboes. Het seksebeleid in het conservatieve koninkrijk is de afgelopen jaren beetje bij beetje versoepeld. Zo mogen Saudische vrouwen sinds kort autorijden en mogen ze concerten en bioscopen bezoeken. Ook mogen ze tegenwoordig voetbalwedstrijden bijwonen.

Prins Mohammed wil van Saudi-Arabië een modern maken en staat bekend staat als een sociaal hervormer, maar wordt ook bekritiseerd om zijn rol in de burgeroorlog in Jemen en wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de gruwelijke moord op de kritische Saudisch-Amerikaanse journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel vorig jaar.