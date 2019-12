Duitse brandweermannen herdenken collega die omkwam na fatale klap

In Augsburg in de Duitse deelstaat Beieren hebben zondagmiddag bijna 150 brandweermannen een collega herdacht die is overleden na een vechtpartij. De 49-jarige brandweerman werd vrijdag tegen het hoofd geslagen waarna hij stierf in een ambulance op weg naar het ziekenhuis. De politie heeft vanmiddag twee 17-jarige verdachten opgepakt.

De brandweermannen kwamen bijeen op de plek van het incident, staken kaarsen aan, legden kransen en vormden een kring.

De minderjarige verdachten maakten deel uit van een groep van zeven die vrijdag na het incident op de vlucht sloeg.

Volgens de politie was de brandweerman een willekeurig slachtoffer. Hij had samen met zijn vrouw en een bevriend stel de kerstmarkt bezocht in het centrum van Augsburg. Ook de andere man kreeg klappen.

Het is nog onduidelijk waarom ze ruzie kregen met de groep. Na de vechtpartij vluchtten de jongeren, maar dankzij bewakingsbeelden kon het tweetal binnen 48 uur getraceerd worden. Ze waren bekenden van de politie. Volgens de politie is de hoofdverdachte in Augsburg geboren en heeft hij een dubbele nationaliteit. De andere opgepakte verdachte heeft een Zuid-Europees paspoort.

De verdachten worden morgen voorgeleid. De zaak leidt in Duitsland tot veel commotie.