Spoiler: RTL zendt per ongeluk promofilmpje finale Expeditie Robinson uit

RTL heeft een week te vroeg een promotiefilmpje uitgezonden voor de finale van het programma Expeditie Robinson. Daardoor heeft de zender verklapt welke deelnemers vanavond, in de halve finale, afvallen.

In Expeditie Robinson strijden twee groepen deelnemers op een onbewoond eiland om de Robinsontitel. Iedere week moet de deelnemers fysiek uitdagende proeven doorstaan en wordt er iemand weggestemd door de rest van de groep. Het programma is al twintig jaar te zien op televisie.

De vooruitblik naar de finale van het huidige seizoen werd zondagochtend uitgezonden. Daarna werden de beelden snel verspreid via sociale media.

"Als gevolg van een menselijke fout is de promo waarin de finalisten van Expeditie Robinson al te zien zijn eenmalig een dag te vroeg uitgezonden. We vinden het uiteraard heel spijtig voor de trouwe fans dat de uitkomst van de halve finale daardoor al bekend is", laat een woordvoerder van RTL aan de NOS weten.

Hieronder volgen spoilers. Lees niet verder als je niet wil weten wie de finalisten van Expeditie Robinson zijn.

Kijkers zijn verbaasd en teleurgesteld over de blunder.