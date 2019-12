TMZ: Amerikaanse rapper Juice Wrld (21) overleden

De Amerikaanse rapper Juice Wrld is overleden, meldt entertainmentsite TMZ. Volgens het Amerikaanse medium kreeg hij een beroerte op het vliegveld van Chicago.

Jarad Higgins brak twee jaar geleden door toen hij onder het pseudoniem Juice Wrld het nummer Lucid Dreams op internet zette. Het leverde hem een lucratief platencontract op en het nummer is meer dan 390 miljoen keer beluisterd op YouTube. Hij won dit jaar ook een prijs van NBC voor beste aankomende artiest.

Begin dit jaar kwam hij met een nieuw album en toerde hij door de Verenigde Staten. Higgins was 21 jaar.

In het nummer Lucid Dreams gebruikte Higgins een sample van Shape of my Heart van de Britse zanger Sting uit 1993: