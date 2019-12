Man opgepakt voor vernielen 64 auto's in Berkel en Rodenrijs

Een 44-jarige man uit Berkel en Rodenrijs is aangehouden voor het vernielen van 64 auto's in zijn woonplaats. Hij meldde zichzelf bij de politie nadat iemand beelden online had gezet.

In de nacht van vrijdag op zaterdag sloeg hij toe in zes straten, waarbij vooral ruitenwissers en zijspiegels het moesten ontgelden. Een van de geparkeerde auto's heeft een dashcam waarop de verdachte goed was te zien.

De eigenaar van de wagen zette de beelden online, waarna de man zichzelf aangaf, meldt Rijnmond.

De politie vermoedt dat hij nog meer auto's heeft beschadigd en roept mensen op aangifte te doen. Het is niet duidelijk wat het motief van de man was.