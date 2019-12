Afghaanse president draagt baar vermoorde Japanse hulpverlener

Afgelopen woensdag werd het konvooi van Nakamura door onbekenden onder vuur genomen. Behalve de Japanse arts kwamen ook vier bewakers en zijn chauffeur daarbij om.

In Afghanistan werd met afschuw gereageerd op de moord. "Het is alsof er een naast familielid is vermoord", zei een plaatselijk leider. Door heel het land werden wakes gehouden, in Kabul verschenen posters met Nakamura's gezicht. De Taliban ontkenden expliciet achter de aanslag te zitten.

Bloemen en vlag

De vrouw en dochter van Nakamura waren naar Afghanistan gekomen om zijn kist op te halen. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken was er ook. Ook in zijn thuisland is geschokt gereageerd op de dood van de hulpverlener.

Samen met een militaire escorte droeg president Ghani de met bloemen en de Afghaanse vlag bedekte kist naar het vliegtuig. "Dokter Nakamura zette zich zijn hele leven in om de armen van Afghanistan te helpen en dit land te versterken", zei Ghani bij het afscheid. "Het is vandaag oprecht een verdrietige dag."