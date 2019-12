Jong geleerd is oud gedaan: kinderen Nijkerkerveen leren carbidschieten

Het is er nog een beetje vroeg voor maar in Nijkerkerveen zijn ze nu al begonnen met carbidschieten. Met gehoorbeschermers op worden kinderen op een uitlegdag klaargestoomd om veilig te kunnen knallen.

Officieel mag carbidschieten pas op oudjaarsdag, maar speciaal voor kinderen tussen 4 en 8 jaar is een uitzondering gemaakt. "We proberen jongeren te porren om te gaan carbidschieten", zegt Wim Ruiter van het Carbidteam Nijkerkerveen tegen Omroep Gelderland. "Veiligheid is belangrijk. Ze moeten vooral letten op gehoorbescherming en de afstand tot de melkbus in de gaten houden."

Met gehoorbeschermers op kijken de kinderen toe hoe je moet carbidschieten: