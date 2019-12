Nieuwe protestmars in Hongkong, dit keer mét toestemming

In aanloop naar het protest zijn elf mensen opgepakt. Zo vonden agenten een pistool met meer dan honderd kogels. De politie gaat ervan uit dat het de bedoeling was om het wapen tijdens de demonstratie te gebruiken. Ook werden bij invallen dolken, zwaarden, knuppels en pepperspray gevonden.

De laatste weken was het overigens relatief rustig in de semi-autonome stadstaat. De organisatie van het protest hoopt dat de jubileum-demonstratie van vandaag een mijlpaal wordt. "We willen aan (Hongkong-leider) Carrie Lam en de wereld laten zien dat we niet opgeven. Dat we nog steeds vechten voor onze vrijheid en democratie."