Kennedy-dochter mist supervliegdekschip bij doop

De nieuwe USS Kennedy is voor ongeveer twee derde klaar, in 2022 moet het in de vaart worden genomen. Het schip zal dan, als tweede in een nieuwe klasse vliegdekschepen, een cruciale rol spelen binnen de Amerikaanse marine.

"Bij elke crisis is altijd de eerste vraag: waar zijn de vliegdekschepen", stelt het Pentagon in een verklaring. Volgens staatssecretaris Modly voor Marine is soms het uitzenden van zo'n schip alleen al voldoende. "President Kennedy heeft ons geleerd dat afschrikking altijd goedkoper is dan oorlog voeren."

Deze Ford-klasse, waarvan er nog drie op stapel staan, gaan de oudere Nimitz-vliegdekschepen vervangen die sinds 1975 dienst doen. In vergelijking is de Kennedy veel efficiënter: er zijn zo'n 700 bemanningsleden minder nodig aan boord, terwijl 30 procent meer vliegtuigen per dag kunnen opstijgen en er 75 in plaats van 60 toestellen mee kunnen.

Daarnaast worden er nieuwe systemen gebruikt om te landen en opstijgen (elektrisch in plaats van op stoom), zijn er moderne radarsystemen aan boord en is er een nieuwe, efficiëntere kernaandrijving. Door alle verbeteringen is het schip, dat 12 miljard dollar kost, in de loop van zijn leven 4 miljard dollar goedkoper in gebruik.

Modulair gebouwd

De kiel van de Kennedy werd in 2015 gelegd op de werf in Newport News, Virginia. Afgelopen oktober kon het te water worden gelaten.

Het schip werd op land in enorme modules gebouwd, waarna die in een droogdok op elkaar gestapeld werden.

Dat zag er zo uit: