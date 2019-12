Duitse missionaris Reinhard Bonnke, die Afrikanen bekeerde, overleden

De Duitse missionaris Reinhard Bonnke, die met zijn preken grote menigten trok in Afrika, is op 79-jarige leeftijd overleden. Volgens zijn organisatie, Christ for All Nations, bekeerde hij de afgelopen decennia 79 miljoen mensen tot het christendom. In 2000 kwamen in Nigeriaanse hoofdstad Lagos 1,6 miljoen mensen naar een preek van hem luisteren.

Bonnke richtte in 1974 Christ for All Nations op. Die zegt in een verklaring over zijn overlijden dat zijn werk het continent heeft getransformeerd.

De evangelist van de Pinkstergemeente sprak grote menigten toe en claimde dat hij mensen kon genezen met "de kracht van God". Hij vertelde zijn aanhangers ook dat hij verschillende keren een wederopstanding had gezien. Hij preekte in grote steden, maar ook in afgelegen gebieden als woestijnen en jungles.

Mensen genezen

De mensen kwamen niet alleen op zijn preken af, ook werden vaak meerdaagse godsdienstige festivals rond zijn optredens georganiseerd. Volgens Christ for All Nations heeft Bonnke ook duizenden zieken genezen. "Het inspirerende werk van de Heilige Geest heeft kanker genezen, blinde ogen geopend en gebroken geesten geheeld", schrijft de huidige voorzitter Daniel Kolenda.

Zijn optredens in Afrika waren niet altijd onomstreden. In 1991 braken rellen uit in Nigeria toen duizenden moslims de straat op gingen naar aanleiding van een healing-sessie van Bonnke. Zeker acht mensen kwamen om het leven.

In 2014 werd bekend dat hij een appartement had van 3 miljoen dollar in Palm Beach in Florida.

Droom

Bonnke werd in 1940 geboren in Königsberg, nu Kaliningrad. Zijn vader was priester en hij raakte al jong betrokken bij het missiewerk. Op zijn negende zei hij dat hij ook priester wilde worden. In 1967 droomde hij dat heel Afrika bedekt was onder het bloed van Jezus en hoorde hij een stem verkondigen dat Afrika gered zou worden. Dat was vanaf dat moment zijn levenswerk.

In 2017 hield hij een afscheidscampagne en trad hij om gezondheidsredenen terug als voorman van Christ for All Nations.