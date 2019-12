Peloton-actrice drijft spot met 'seksistische' fitnessreclame

Op internet vroeg men zich af waarom de man het blijkbaar nodig vond om 2100 euro uit te geven om zijn toch al slanke vrouw meer te laten sporten. Anderen zagen angst in de ogen van de vrouw, alsof ze in de steek gelaten zou worden (of erger) als ze niet haar trainingsdoelen haalde. Haar dankbare blik aan het einde werd door sommigen verklaard door het stockholmsyndroom.

Het Amerikaanse bedrijf Peloton verloor ruim een miljard euro aan beurswaarde door alle commotie over "het cadeau waar je iets voor terugkrijgt", zoals het spotje heet.

Nu duikt actrice Monica Ruiz op in een drankreclame die ronduit de spot drijft met het Peloton-filmpje. Ze zit in een bar met vriendinnen die overduidelijk sprakeloos zijn over iets wat zij net gezegd heeft. Daarna besluiten ze gedrieën te toosten op een nieuw begin.