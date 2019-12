Noord-Korea meldt succesvolle test op raketbasis

Noord-Korea zegt een belangrijke test te hebben uitgevoerd op een raketbasis in het westen van het land. Staatspersbureau KNCA noemt het "een succesvolle test van grote betekenis".

Wat de test exact inhield, is niet duidelijk. Een raketlancering wordt meestal ook gemeld door het Zuid-Koreaanse leger, maar dat weigert te reageren.

Volgens raketdeskundigen lijkt het erop dat bij de test geen raket is afgevuurd, maar dat een raketmotor is getest op de basis zelf. "Als het inderdaad een motortest op de grond was voor een nieuwe raket, dan is dat een duidelijk signaal dat de deur naar diplomatie snel dichtgaat. Als die niet al dicht zit", zegt de Amerikaanse kernwapendeskundige Viping Narang tegen persbureau Reuters.

De test was op de raketbasis Sohae. Vorig jaar begon Noord-Korea met de ontmanteling van deze basis, na de geslaagde top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim en president Trump. Het overleg tussen beide landen verliep daarna steeds moeizamer en begin dit jaar werden op Sohae weer activiteiten gezien.

Volgens het KNCA heeft de nieuwste test een belangrijk effect op de strategische positie van Noord-Korea in de nabije toekomst.