Wildplasser bij presidentieel paleis Mexico schiet drie mensen dood

In Mexico-Stad heeft een man drie mensen doodgeschoten in een gebouw vlakbij het Nationaal Paleis. Volgens de politie was hij het gebouw in gelopen om te urineren. Twee mannen die hem hierop aanspraken, werden door hem onder vuur genomen.

Toen de politie in het gebouw aankwam, lagen er vier neergeschoten mensen op de grond. De schutter werd hierop neergeschoten door agenten.

Hij en twee anderen zijn in het gebouw overleden. Een derde slachtoffer stierf onderweg naar het ziekenhuis. Twee anderen zijn gewond.

President Obrador

Na de schietpartij heeft een politiemacht van meer dan honderd agenten de omgeving afgezet. Het gebouw ligt aan een nauwe straat vlakbij een zij-ingang van het Nationaal Paleis, die vooral wordt gebruikt door regeringsmedewerkers en journalisten.

Het Nationaal Paleis is het officiële onderkomen van de Mexicaanse president Obrador. Op het moment van de schietpartij was hij niet aanwezig. Hij was op reis buiten Mexico-Stad.