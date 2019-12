'Saudische schutter op Amerikaanse basis bekeek video's grote schietpartijen'

De Saudiër die vrijdag op een Amerikaanse vliegbasis drie mensen doodschoot, heeft enkele dagen daarvoor - samen met drie anderen - beelden van grote schietpartijen bekeken. Dat zeggen ambtenaren tegen internationale media. Het motief van de schutter is nog altijd onduidelijk.

De leerling van de Saudische luchtmacht, die op de vliegbasis in Florida een militaire training volgde, opende het vuur in een klaslokaal op het complex. Drie mensen kwamen om, tien raakten gewond. De schutter werd in het lokaal doodgeschoten door een agent.

Familieleden van twee van de slachtoffers zeggen dat die zijn doodgeschoten, terwijl ze probeerden om de schutter tegen te houden. Op Facebook schrijft een man dat zijn broer talloze levens heeft gered. "Hij is als een held gestorven en we zijn meer dan trots."

Anti-Amerikaanse tweets

Over de identiteit van de schutter zijn geen officiële mededelingen gedaan, maar anonieme overheidsbronnen zeggen dat hij Mohammed Saeed Alshamrani heet. Op een Twitter-account dat mogelijk van hem is, staat een reeks anti-Amerikaanse berichten.

De FBI zegt de berichten op sociale media te onderzoeken. Ook bekijkt de opsporingsdienst of de schutter alleen handelde of verbonden was aan een grotere groep.

Schutter gefilmd

De drie die een paar dagen eerder de beelden van andere schietpartijen hadden bekeken, zijn volgens overheidsbronnen ook Saudische leerlingen. Op het moment dat Alshamrani vrijdag om zich heen schoot, zou een van hen dit hebben gefilmd. De twee anderen zouden de beelden in een auto hebben bekeken.

Op de legerbasis worden tien Saudische leerlingen vastgehouden, melden bronnen. Van enkele anderen is niet duidelijk waar ze zijn.