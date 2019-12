The Favourite grote winnaar European Film Awards

The Favourite kreeg afgelopen jaar al meer belangrijke filmprijzen. Zo won Colman de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol. Bij de Bafta's kreeg de film met zeven awards de meeste prijzen, waaronder wederom de onderscheiding voor Colman als beste actrice.

Beste animatie

Bij de European Film Awards ging de prijs voor beste animatiefilm naar de Spaans-Nederlands-Duitse film Buñuel in the Labyrinth of the turtles, over de Spaanse regisseur Luis Buñuel.