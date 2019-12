Vrouwen protesteren in Libanon tegen seksuele intimidatie

In de Libanese hoofdstad Beiroet hebben vrouwen actie gevoerd tegen seksuele intimidatie en voor vrouwenrechten. Ze trokken in een protestmars van de American University of Beiroet, in het westen van de stad, naar het Riad Al Solh-plein, in het centrum.

Een van hun eisen is dat kinderen die Libanese vrouwen krijgen met een niet-Libanees het recht hebben op het Libanese staatsburgerschap. Met hun protest willen ze "een boodschap afgeven", zegt een van hen tegen persbureau AP.

Tijdens het protest stak een man zichzelf in brand. Waarom hij dat deed, is niet duidelijk. Omstanders blusten het vuur: