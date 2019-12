Frankrijk voor derde dag op rij ontregeld door landelijke stakingen

De landelijke protesten begonnen woensdagavond toen vakbondsleden in het hele land het werk neerlegden uit protest tegen het plan van president Macron om het pensioenstelsel te hervormen.

Hoewel Macron benadrukte niet te tornen aan de pensioenleeftijd van 62 jaar, vrezen veel Fransen er in de nieuwe plannen op achteruit te gaan. Mogelijk wil de president financiële prikkels bieden aan mensen die langer doorwerken en voordelen van bijvoorbeeld spoorwegpersoneel, dat meestal ruim voor 62 jaar al met pensioen kan, schrappen. Ook zou hij het pensioen in publieke sectoren niet langer willen baseren op het laatst verdiende loon, maar op het gemiddelde loon dat iemand verdiend heeft.

Om die reden wordt er in de transportsector massaal gestaakt. Vandaag lag het Franse ov wederom grotendeels plat. Correspondent Frank Renout zag slechts één op de tien treinen rijden. Op stations in Parijs liepen toeristen verward rond, zoekend naar een rijdende metro of een van de weinige nog beschikbare taxi's. "De stakingen leiden tot veel ergernis onder toeristen", zei hij op NPO Radio 1.

Beslissende week in aantocht

De Fransen zelf zijn over het algemeen minder geïrriteerd. Renout: "Er wordt redelijk nuchter op gereageerd, omdat een overgrote meerderheid van de Fransen sympathie heeft voor de stakers. Er wordt veel gefietst, mensen delen auto's of ze werken thuis. De vraag is alleen hoe lang het geduld blijft als de stakingen aanhouden en de overlast groter wordt."

Vooralsnog zwicht Macron niet voor de massastakingen. "Jullie zullen langer moeten gaan werken", zei zijn premier Philippe gisteravond nog tijdens een tv-toespraak. Hij benadrukte wel dat de plannen geleidelijk zullen worden ingevoerd, om het niet "bruut" te maken.

Volgens correspondent Renout wacht Frankrijk een cruciale week. Maandag overlegt de regering met de vakbonden in Parijs over de hervormingen. Voor dinsdag hebben de vakbonden opgeroepen tot een nieuwe landelijke stakingsdag, waarna Macron op woensdag de details van zijn pensioenplannen wereldkundig zal maken. "Dus de komende dagen worden beslissend."