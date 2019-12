Ook in Indonesië laait de discussie over de nikab op

Twee weken geleden blies een terrorist zichzelf op bij een politiebureau op Sumatra. Daarbij raakten onder andere vijf agenten gewond. En in oktober werd de minister van Veiligheid neergestoken door een man die volgens de politie banden had met Islamitische Staat. Er zouden meer dan 1000 Indonesiërs zijn die zich in Syrië bij IS hebben aangesloten.

Er zijn voor het nieuwe kabinet dus genoeg redenen om radicalisering en extremisme tegen te gaan. En dat is Widodo ook van plan. "Volgens de regering hebben radicale groepen de afgelopen jaren te veel macht gehad in Indonesië", vertelt correspondent Annemarie Kas.

'Arabische gewoonte'

Het verbod op de nikab in overheidsgebouwen is volgens de nieuwe minister van Religie ook uit veiligheidsredenen bedacht, zodat het mogelijk is om iemands gezicht te zien. Hij vindt bovendien dat het dragen van de nikab een Arabische gewoonte is en dus niet per se hoort bij de Indonesische cultuur.

Maar daar zijn tegenstanders het dus niet mee eens. Volgens Annemarie Kas vinden zij dit plan discriminerend. "Die groep vindt dat kledingstijl niets te maken heeft met extremisme en dat juist het gedachtegoed van geradicaliseerde moslims aangepakt zou moeten worden, niet de kledingstijl."

Hoewel de overgrote meerderheid van de inwoners moslim is, draagt maar een klein percentage van de moslima's een nikab. "Het dragen van een nikab krijgt veel tegenstand", zegt Kas. "Een van de vrouwen die ik sprak vertelde dat vrouwen die een nikab dragen vaak te maken krijgen met pesterijen. Ze worden uitgescholden voor Satan of Batman en soms krijgen ze zelfs stenen naar hun hoofd."