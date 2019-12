Meerdere Brabantse paardenhouders bestolen door zadeldieven

Ook bij een manege in Eindhoven zijn zadels gestolen. "Er waren nog mensen bij de bar. Een zadelkamer was open. De dieven hebben daar negen sloten van kluisjes opengebroken. Waarschijnlijk zijn ze toch gestoord, want er waren nog meer kluisjes. Ze hebben echt grof geweld gebruikt om ze open te breken", zegt een medewerker.

Bij Susan's Pony Ranch in Eindhoven was het de afgelopen jaren zelfs vier keer raak. Hierdoor zijn er ook lessen geannuleerd. Veel wil de eigenaresse er niet over kwijt, uit angst kwaadwillenden te attenderen op haar ranch met kostbare spullen.

Camera's plaatsen

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er geregeld zadels worden gestolen bij pensions, maneges en particulieren. "Vorig jaar hebben we het ook gezien. We houden er ook rekening mee qua preventie en surveillance." De politie raadt aan zadelkamers goed af te sluiten, camera's te plaatsen of de zadels mee te nemen.

Of er in Brabant meer zadels worden gestolen dan op andere plekken, weet de politie niet. "Het zou me niet verbazen als hier relatief veel zadels worden gestolen. Brabant is de paardenprovincie van het land. Er zijn heel veel paarden, fokkerijen en maneges", zegt de woordvoerder.

Stage komen lopen

Maar Brabant is in elk geval niet de enige regio waar zadels worden gestolen. In de regio Utrecht is het ook geregeld raak. Een bende van zadeldieven zou het de laatste weken gemunt hebben op maneges en pensionstallen in Harmelen, Nieuwegein en Maarssen.

Het zijn buitenlandse dieven die de maneges belagen, zo vermoeden de getroffen eigenaren. Vlak voordat de zadels werden gestolen, kregen de maneges bezoek van mannen met een buitenlands accent die vragen stelden over de mogelijkheid om stage te komen lopen. Met die bezoekjes wilden de dieven vermoedelijk al in kaart brengen waar de kostbare zadels lagen, schrijft het AD.

Op Facebookpagina's en via briefjes in de stallen waarschuwen maneges hun leden en klanten voor de dieven. Ze roepen leden op de kasten goed af te sluiten of de zadels mee naar huis te nemen.