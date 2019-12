Duizenden Myanmarezen steunen Aung San Suu Kyi

In de Myanmarese hoofdstad Nay Pyi Taw hebben duizenden mensen meegedaan aan een manifestatie om Aung San Suu Kyi een hart onder de riem te steken. De leider van de burgerregering in Myanmar zal haar land komende week verdedigen bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Myanmar moet zich bij het VN-hof verantwoorden voor acties van het Myanmarese regeringsleger in 2017 tegen de islamitische Rohingya-minderheid. Bijna een miljoen mensen sloegen op de vlucht en duizenden mensen kwamen om het leven. VN-onderzoekers oordeelden dat Myanmar motieven had die wijzen op genocide.

Imago verdedigen

De deelnemers van de manifestatie vinden het goed dat Suu Kyi zelf naar Den Haag gaat. "We zijn er trots op dat ze haar verantwoordelijkheid neemt, door naar Den Haag te gaan om het imago van ons land te verdedigen", riep schrijver Htin Lin Oo.

Achter hem hing een spandoek met daarop de leus "Wij staan achter onze leider".