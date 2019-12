Zoektocht naar 'weggemoffelde' vaders: 'We weten niks over deze mannen'

Misschien was het desinteresse of zelfs totale onwetendheid. Andere keren werden ze actief tegengewerkt: de vaders van de 15.000 kinderen die tussen 1956 en 1984 werden afgestaan voor adoptie. In het onderzoek naar de moeders van deze kinderen worden nu ook de uit beeld geraakte mannen opgeroepen.

"We weten eigenlijk helemaal niks over hen", zegt historisch pedagoog Nelleke Bakker van de Rijksuniversiteit Groningen. "We weten zelfs niet hoeveel vaders van deze groep wel betrokken wilden worden bij de opvoeding van hun kind. Of ze een leven lang verdriet hebben gehad, of dat ze hun kind alsnog willen leren kennen."

Voor de autoriteiten bestonden de mannen destijds niet eens. "Ze werden 'verwekker' genoemd in plaats van 'vader'. Alsof het echt alleen maar om dat zaadje ging. De vader werd verzwegen, net zoals het kind werd verzwegen. Weggemoffeld."

De protestantse Johan (19) mocht zijn katholieke vriendin niet meer zien toen ze zwanger werd: