Iran en VS ruilen Amerikaanse gevangene en Iraanse wetenschapper

Iran heeft een Amerikaanse student die jaren vastzat in Iran geruild met de VS tegen een Iraanse wetenschapper die in een Amerikaanse cel zat. Het Witte Huis en de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Zarif, hebben dat bekendgemaakt.

Het gaat om de Amerikaanse geschiedenisstudent Xiyue Wang en de Iraanse wetenschapper Masoud Soleimani. Wang (38) was in Iran veroordeeld tot tien jaar cel vanwege spionage. Hij werd in 2016 opgepakt omdat hij vertrouwelijke documenten zou hebben doorgespeeld.

Soleimani is een Iraanse stamcelonderzoeker en werd vorig jaar op de luchthaven van Chicago opgepakt. Hij zou hebben geprobeerd biologisch materiaal vanuit de VS naar Iran te brengen en daarmee de Amerikaanse sancties tegen Iran hebben geschonden.

Bemiddeling

De gevangenenruil kwam tot stand na bemiddeling door Zwitserland. Wang is met een Zwitsers regeringstoestel vanuit Iran naar Zürich gevlogen, waar hij werd opgehaald door de Amerikaanse Iran-gezant Brian Hook. Die had op zijn beurt Soleimani meegenomen uit de VS. De Iraniër werd in Zürich opgehaald door minister Zarif.

Zowel Iran als de VS bedankt Zwitserland voor de bemiddeling. De Amerikanen hebben sinds 1979 geen ambassade meer in Teheran; Zwitserland behartigt daarom wel vaker de Amerikaanse belangen in diplomatieke kwesties.

Amerikaanse functionarissen zeggen dat de vrijlating van Soleimani voor de VS een lage prijs is, omdat de Iraniër volgende maand waarschijnlijk toch al vrij zou komen.