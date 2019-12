Oud-burgemeester Pekela, Meindert Schollema, overleden

Meindert Schollema, voormalig burgemeester van Pekela, is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten aan RTV Noord. Schollema was 69 jaar.

'Burgemeester van het volk' Schollema was een bekende en geliefde Groninger. In 2015 kwam hij landelijk in het nieuws, toen hij over de gaswinning in conflict kwam met zijn eigen partij, de PvdA.

Schollema wilde zeker weten dat er dat jaar niet meer dan 35 miljard kuub gas zou worden gewonnen in het Groningenveld. Hij vond dat de PvdA anders uit het kabinet moest stappen. Diederik Samsom, die toen partijleider was, zou dat in een telefoongesprek met hem hebben afgesproken. Later ontkende Samsom die uitspraak te hebben gedaan.

Elektricien

Schollema was aanvankelijk elektricien en ging later de politiek in. Hij was wethouder in Middelstum en waarnemend burgemeester van Menterwolde voor hij in 1999 burgemeester van Pekela werd. Dat bleef hij tot 2015.

De oud-burgemeester hield niet van formaliteiten. De ambtsketen droeg hij alleen op heel belangrijke momenten. "Zonder kan ik ook wel burgemeester zijn", zei hij erover tegen RTV Noord.

Pensioen

Toen de vrouw van Schollema jaren geleden ernstig ziek werd, realiseerde Schollema zich dat er meer is in het leven dan werken. Zijn echtgenote herstelde en Schollema besloot met pensioen te gaan. Samen gingen ze terug naar Middelstum. Schollema bekleedde daar nog verschillende bestuursfuncties. Zo was hij actief voor de Vereniging Groninger Dorpen en voetbalvereniging Middelstum.

Meindert Schollema overleed vannacht aan de gevolgen van een hartstilstand die hij deze week thuis kreeg. Hij wordt vrijdag begraven. Alle belangstellenden zijn welkom, laat de familie weten.