'Ik wil de grootste die er is!' Nederland haast zich naar de kerstboomverkoper

"Hoezo past deze niet in mijn huiskamer? Echt wel!" Bij een bouwmarkt in Amsterdam laat een vrouw haar ogen langs rijen opgestelde kerstbomen gaan. Het weekend na Sinterklaas is hét moment om een kerstboom aan te schaffen, die dit jaar ook nog mooier zijn. En dat betekent topdrukte bij verkopers.

"Ik wil de grootste die er is. Thuis ligt de kerstversiering al klaar. Ik maak ze vast met lintjes, die ga ik eerst nog strijken. Ja, ik maak er serieus werk van", vertelt ze in het Radio 1 Journaal. En zij is niet de enige: de branche verwacht dit jaar drie miljoen echte kerstbomen te verkopen.

Bij bouwmarkten zijn bomen goedkoper omdat ze groot worden ingekocht. "We werken al jaren samen met familiebedrijven in Duitsland en Denemarken. Die landen zijn de grootste producenten van kerstbomen in Europa", vertelt Raymond Duijker van Praxis. Als product manager is hij het hele jaar bezig met kerstbomen.

"We verkopen tegenwoordig ook wel kerstbomen via internet, maar het gros komt nog altijd naar de winkel om er een uit te zoeken. Bij online bestellingen is het maar afwachten wat je thuis krijgt en of het precies is wat je zoekt."