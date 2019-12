Dode vogel die vastzat in ijs straks weer te zien in Rotterdams museum

Die foto werd wereldberoemd. De vogel ging daarna naar het museum. "Het was uniek in museumland om een ijsvogel in het fatale ijs te zien", zei museumdirecteur Kees Moeliker eerder.

Kipfilet met een snavel

De ijs-ijsvogel werd een paar weken geleden ontdooid omdat het ijs waarin hij vastzat door de jaren heen dof en ondoorzichtig was geworden. Het was nog maar de vraag of de vogel daarna opnieuw in het museum zou komen. Er was een risico dat bij het ontdooien alle veren uit de vogel zouden vallen. "Dan had je alleen een kipfiletje met een snavel gehad", zegt museumdirecteur Kees Moeliker.