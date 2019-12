'Italiaanse docent van Universiteit Leiden overschreed vele normen'

De Italiaanse psycholoog Lorenza Colzato, die tot 2017 aan de Universiteit Leiden werkte, overschreed in haar Leidse tijd verschillende integriteitsnormen, schrijft NRC Handelsblad. Vorige week verscheen daarover een geanonimiseerd rapport van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de universiteit. Volgens de krant is duidelijk dat het om Colzato gaat.

Als universitair docent liet zij onder meer bloedmonsters nemen bij proefpersonen zonder dat ze daarvoor de vereiste toestemming had van de medisch-ethische toestemmingscommissie. Ook andere experimenten begon ze al voordat ze daarvoor goedkeuring had, of ze veranderde gaandeweg de proefopzet zonder opnieuw toestemming te vragen.

Behalve met de ethische normen nam Colzato het ook niet zo nauw met de wetenschappelijke normen. Zo heeft ze in twee wetenschappelijke artikelen uit 2017 onderzoeksgegevens gemanipuleerd, vermoedelijk om betere resultaten te krijgen.

Verder noemde Colzato zichzelf in een boek als eerste auteur van hoofdstukken die door studenten waren geschreven als scriptie. En bij subsidieaanvragen gebruikte ze onvolledige en gemanipuleerde onderzoeksgegevens.

Nu in Bochum

De Italiaanse werkte in Leiden als universitair docent cognitieve psychologie. Ze was in 2005 in Leiden gepromoveerd en bleef daar sindsdien werken, totdat ze in 2017 werd aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Ruhr-Universität in Bochum (Duitsland).

Colzato maakte naam door te onderzoeken hoe geestelijke vermogens kunnen worden verbeterd door voeding of beweging. Zo concludeerde ze dat het roken van cannabis niet daadwerkelijk leidt tot meer creativiteit, maar alleen de illusie geeft dat je creatiever wordt. Ook haalde ze het nieuws met het onderzoek waaruit zou blijken dat spinazie eten leidt tot minder verkeersongelukken.

Integraal overgenomen

De fouten die ze heeft gemaakt, werden bij de integriteitscommissie aangekaart door verschillende collega's in Leiden. Het college van bestuur heeft de conclusies van de commissie integraal overgenomen. Alle publicaties van Colzato worden gecontroleerd op schendingen van de wetenschappelijke integriteit.

De psycholoog heeft in een hoorzitting toegegeven dat ze op verschillende punten fout zat, maar wees er wel op dat ze het nemen van bloedmonsters heeft gestaakt toen bleek dat ze er geen goedkeuring voor kreeg. Volgens NRC Handelsblad heeft ze meerdere verzoeken van de krant om een reactie onbeantwoord gelaten.

Geschrokken

Subsidiegever NWO is volgens de krant "heel erg geschrokken" van het rapport over Colzato, die meer dan een miljoen euro subsidie kreeg van NWO. De organisatie stelt een onderzoek in en zal daarna mogelijk juridische stappen nemen.