Corruptieschikking kost Ericsson ruim 1 miljard dollar

Ericsson heeft toegezegd zijn interne controles te verbeteren om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. Daarnaast zal een externe partij het bedrijf de komende drie jaar controleren.

"Ik ben teleurgesteld door onze fouten in het verleden", zegt topman Ekholm in een reactie. "Dankzij de schikking kunnen we dit hoofdstuk afsluiten. We kunnen nu weer vooruitkijken en bouwen aan een sterker bedrijf."

Het Zweedse concern had eerder dit jaar al meer dan 1 miljard dollar opzijgezet voor de schikking.