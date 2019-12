In brand gestoken Indiase overleden

De verkrachte vrouw die in India op weg naar de rechtbank in brand werd gestoken, is aan haar verwondingen overleden.

De 23-jarige vrouw werd eind vorig jaar door een groep mannen verkracht. Toen ze deze week de rechtszaak erover wilde bijwonen, werd ze door enkele mannen opgewacht en in brand gestoken. Twee van de daders zouden de verkrachters zijn geweest, die op borgtocht vrij waren.

Er is veel aandacht voor verkrachtingszaken in India, die vaak gepaard gaan met veel geweld. In het land worden zo'n negentig verkrachtingen per dag geregistreerd.

Honderden mensen gingen maandag de straat op nadat een dierenarts in de stad Hyderabad was verkracht en vermoord. De politie doodde gisteren vier verdachten in die zaak toen ze op de vlucht sloegen bij een reconstructie op de plaats delict.