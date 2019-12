Wekdienst 7/12: jarige Amalia en Pearl Harbor herdacht

De aanval op Pearl Harbor gebeurde precies 78 jaar geleden. Voor het laatst zal er vandaag as van een opvarende van de USS Arizona in het wrak worden geplaatst.

Er zijn vier duels in de eredivisie. ADO - Twente, VVV - Emmen, PSV - Fortuna en PEC - AZ.

Wat heb je gemist?

De Surinaamse president Bouterse gaat toch in beroep tegen zijn veroordeling tot 20 jaar cel voor betrokkenheid bij de Decembermoorden. Doordat hij dat nu doet is Bouterse volgens zijn advocaat verdachte en geen veroordeelde. Daardoor kan hij zich kandidaat stellen voor de verkiezingen volgend jaar. Op de partijbijeenkomst bedankte Bouterse de krijgsraad voor het vonnis, omdat daardoor volgens hem de eenheid binnen de NDP is hersteld.

Ander nieuws uit de nacht

Een schippersechtpaar ligt al dagen op de intensive care: hun schip was in Amsterdam geladen met grondstof voor veevoer, waar de concentratie rattengif ruim zeven keer hoger was dan de veilige norm.

Elon Musk is niet schuldig aan laster: hij maakte vorig jaar op Twitter een Britse grotduiker voor 'pedo', maar een Amerikaanse jury oordeelde dat hij geen 170 miljoen euro schadevergoeding hoeft te betalen.

Jeremy Corbyn lijkt de achterstand met premier Johnson niet in te hebben gelopen in het laatste verkiezingsdebat: volgens nieuwszender Sky News koos 52 procent van de kijkers voor Johnson als winnaar, 48 procent vond Corbyn beter. Donderdag gaan de Britten naar de stembus.

En dan nog eventjes dit

In Duiven heeft de straat met langste naam eindelijk een straatnaambordje gekregen. Voor de 55 tekens van de Laan van de landinrichtingscommissie Duiven-Westervoort was een bord van 2,6 meter lang nodig. De straatnaam bestaat al sinds 2010, maar stond nog niet eerder op een bord.