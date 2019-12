Demente man (62) uit Bergambacht vermist, politie zeer bezorgd

Een 62-jarige inwoner van Bergambacht is sinds gisterochtend vermist. De demente man is met de fiets vertrokken en de politie zegt zich ernstige zorgen te maken.

De politie heeft de naam en foto van de man verspreid. John van Dam draagt een bril (in tegenstelling tot op de foto). Toen hij rond 11.30 uur van huis vertrok, droeg hij een donkerbruine leren jas, blauwe schoenen en zeer waarschijnlijk een blauwe spijkerbroek.

Wie hem ziet wordt verzocht om de politie te bellen, omdat hij waarschijnlijk niet reageert als hij wordt aangesproken.

Urgente vermissing

De politie spreekt van een urgente vermissing. "Het is nu ook koud en donker en we hebben geen enkele manier om hem te traceren", zei een woordvoerder gisteravond laat tegen de regionale omroep Rijnmond.

Mogelijk is de man richting Rotterdam gefietst. Hij heeft in het verleden gewerkt bij het Rotterdamse vervoerbedrijf RET. Bij een eerdere vermissing werd hij daar gevonden. De politie houdt er ook rekening mee dat hij naar Moordrecht is gefietst.