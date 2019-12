Meerdere auto's in brand gestoken in Haagse wijk Laak

Agenten in de wijk controleren personen of spreken met getuigen, meldt de politie. Berichten dat ook de Mobiele Eenheid actief is in Laak kloppen volgens de politie niet.

Eerder op de avond werd ook brand gesticht in Scheveningen. Drie minderjarige jongens werden op heterdaad betrapt en zijn opgepakt, meldt de politie.

Vreugdevuren

Afgelopen week is het meerdere avonden en nachten onrustig geweest in Den Haag nadat bekend was geworden dat de vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen niet doorgaan. Naar aanleiding van de vonkenregen van afgelopen jaarwisseling zijn de regels aangescherpt en beide vreugdevuren krijgen geen vergunning van de gemeente. Ook het kleinere vuur in de wijk Laak gaat dit jaar niet door.

In Duindorp werden meerdere avonden en nachten brandjes gesticht en met vuurwerk naar de politie gegooid.