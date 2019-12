Twee verdachten van groepsverkrachtingen Den Bosch vrijgelaten

Zes van de acht mannen die deze week zijn opgepakt in een onderzoek naar groepsverkrachtingen in Den Bosch blijven langer vastzitten. De andere twee zijn vandaag door de rechter-commissaris vrijgelaten.

Een woordvoerder zegt tegen Omroep Brabant dat twee mannen van 19 en 26 jaar terecht zijn aangehouden, maar niet mogen worden vastgehouden. Waarom dat zo is, kon hij niet zeggen. De andere zes blijven zeker nog tot maandag vastzitten. Dan bepaalt de rechter-commissaris of zij nog langer in de cel moeten blijven.

Mogelijk meer slachtoffers

De mannen worden ervan verdacht drie meisjes van 15 en 16 uit Den Bosch te hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden de meisjes hebben benaderd via sociale media. De politie vermoedt dat de slachtoffers ook mishandeld zijn.

De drie deden begin dit jaar los van elkaar aangifte. Mogelijk zijn er meer slachtoffers, de politie roept die op om ook aangifte te doen. Alle acht verdachten tussen de 18 en 26 jaar werden dinsdagmorgen aangehouden bij invallen in Den Bosch, onder meer in een garagepand.