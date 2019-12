AEX sluit voor het eerst in 18 jaar boven 600 punten

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag gesloten boven de grens van 600 punten met 602,3 punten. Dat is voor het eerst sinds 2001.

Ook in de rest van Europa waren mooie koerswinsten te zien. De financiële markten gingen omhoog vanwege positieve werkgelegenheidscijfers uit de Verenigde Staten en optimisme aan het Chinees-Amerikaanse handelsfront.

"Het was een mooie dag", zegt Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen. "Ik denk dat beleggers China inmiddels een stuk serieuzer nemen dan Trump: daar zijn ze een stuk consistenter."

Wat de beurs volgens Versteeg echt omhoog drijft is het ruime beleid van de centrale banken en de daaropvolgende lage rente. Hierdoor leveren sparen en obligaties vrijwel niets meer op en zoeken beleggers hun heil in aandelen.

'Niet zo belangrijk'

Toch is die grens van 600 punten volgens Versteeg ook weer niet zo belangrijk. Het is vooral iets wat de pers erg leuk vindt, zegt hij. "Want beleggers kijken daar niet echt naar. Die kijken vooral naar Amerika en daar zien we de beurzen al geruime tijd nieuwe toppen maken."

Voor de particuliere belegger is dit wel goed nieuws. "Die kijkt thuis wél naar de AEX. Voor hen is het een mooi moment. En ja: de 600 punten kan ook wel een psychologisch punt zijn, maar maakt voor beleggers geen enorme wereld van verschil."

Eerder zei hoofdeconoom Marieke Blom van ING dat het doorbreken van de 600 punten-grens weinig zegt over het economische klimaat. "Soms zijn de beurzen heel erg depressief, zoals afgelopen zomer. En nu zijn ze plots weer heel optimistisch. Alsof er nooit meer een recessie zal komen", legt Blom uit. Volgens haar zijn bij beide beurshumeuren kanttekeningen te plaatsen.

Continu aangepast

De laatste keer dat de belangrijkste Amsterdamse beursbarometer boven de 600 sloot, was in 2001. De AEX bereikte in dat jaar met 701,56 punten zelfs de hoogste stand ooit. Daarna zakte de beurs in door de internetbubbel, de dotcomcrisis.

Dat het zo lang heeft geduurd voordat de AEX weer door het plafond is gegaan, heeft volgens Versteeg ook te maken met de economische crisis die we hebben meegemaakt, net als veranderingen van de AEX-index. "Die wordt continu aangepast. Sommige bedrijven zijn hierdoor eruit gegaan, bedrijven die vroeger zwaar wogen maar inmiddels een veel lagere waarde hebben."

Handelsoorlog bekoeld

Dit jaar is de AEX-index al zo'n 23 procent gestegen, ondanks grote zorgen over de brexit en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten.

Maar door de lage rente kiezen veel beleggers dus voor aandelen, wat de prijzen opdrijft. De laatste weken speelt ook mee dat het conflict tussen China en de VS iets lijkt te zijn bekoeld.