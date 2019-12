Duitse industrie blijft kwakkelen, vrees voor groei werkeloosheid

Het blijft kwakkelen in de Duitse industrie. De industriële productie in Duitsland daalde in oktober met 1,7 procent ten opzicht van september. Analisten hadden op een groei van 0,1 procent gerekend. Ten opzicht van oktober vorig jaar daalde de productie met 5,3 procent.

"De industrie wacht nog steeds op betere tijden", zegt analist Ralph Solveen van de Commerzbank tegen persbureau DPA. Hij wijst ook op cijfers over nieuwe opdrachten die gisteren bekend werden. Daarvan bedroeg de daling 0,4 procent, waar juist op een stijging van 0,4 procent was gerekend.

Thomas Gitzel van de VP-bank maakt zich vooral zorgen over de afname in de aankoop van investeringsgoederen. "Je hoeft geen profeet te zijn om in te zien dat de werkloosheid gaat toenemen."

Net geen recessie

De Duitse economie ontsnapte vorig kwartaal op een haar na aan een recessie. De economie groeide met 0,1 procent. Bij een negatieve groei was er officieel sprake geweest van een recessie, omdat de economie dan twee kwartalen achtereen was gekrompen. In het tweede kwartaal bedroeg de krimp 0,2 procent.

De Duitse economie is sterk exportgericht en daardoor gevoelig voor ontwikkelingen in het buitenland, zoals de handelsoorlog tussen VS en China en de onzekerheid die de brexit met zich meebrengt. Ook nieuwe emissie-eisen voor de auto-industrie spelen de Duitsers, met hun grote autoconcerns, parten.

Correspondent Wouter Zwart maakte in augustus deze video over problemen in de Duitse machinebouw: