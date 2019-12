Elf Nederlanders opgepakt voor internationale drugssmokkel

Bij een internationale politieactie zijn elf Nederlanders aangehouden die verdacht worden van het smokkelen van grote hoeveelheden drugs door Europa. Daarbij zou een Nederlands transportbedrijf betrokken zijn geweest, dat de drugs vanuit Spanje verstopt tussen de reguliere lading naar Nederland vervoerde. Daar vandaan werden de drugs vervolgens over Europa verspreid.

In totaal is er vier ton hasj, 200 kilo amfetamine, 64 kilo cocaïne, 45 kilo mdma en 25 kilo heroïne in beslag genomen. Van de elf aangehouden Nederlanders is er één in Nederland opgepakt, de anderen zijn aangehouden in Duitsland, Spanje, Italië, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

Schietpartijen Oslo

Het onderzoek begon twee jaar geleden in Noorwegen na een groeiende reeks schietpartijen in Oslo. De Noorse autoriteiten kwamen toen een drugsbende op het spoor die criminele contacten in vrijwel heel Europa bleek te hebben.

In 2018 leidde dat tot een internationaal onderzoek onder leiding van Eurojust, de Europese organisatie voor justitiële samenwerking, waarbij de Marokkaanse en Nederlandse hoofdverdachten in beeld kwamen en ook de rol van het transportbedrijf zichtbaar werd.

In Noorwegen zijn als gevolg van het onderzoek inmiddels meer dan vijftig mensen aangeklaagd.