Nederland wil Romeinse Rijksgrens op Unescolijst

De voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk is een uniek en onvervangbaar monument dat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco moet komen. Dat vinden Nederland en Duitsland, die de Neder-Germaanse Limes daarom gezamenlijk voordragen voor de lijst. Volgende zomer wordt er een besluit over genomen.

De noordelijke Limes (het Latijnse woord voor grens) liep 2000 jaar geleden langs de Rijn, dwars door Nederland. Om deze grens te beschermen bouwden de Romeinen hier wachttorens en legerkampen. Daarvan zijn bij Nijmegen, Valkenburg, Leiden Woerden, Bunnik en Arnhem nog sporen te zien, net als in Duitsland.

"Het grote aantal overblijfselen van allerlei Romeinse versterkingen in onze bodem maakt de oude grensstreek tot een belangrijk archeologisch monument", zegt minister Van Engelshoven van Cultuur. In totaal zijn er in Nederland 19 vindplaatsen en in Duitsland 25.

Als erfgoed aan de lijst van Unesco wordt toegevoegd, betekent dit dat nationale overheden zich moeten inspannen voor het behoud ervan. Op dit moment staan er tien Nederlandse plaatsen op de lijst, waaronder de molens van Kinderdijk, de Waddenzee, de grachtengordel van Amsterdam en de Van Nellefabriek in Rotterdam.