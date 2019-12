Rutte kreeg als VVD-fractieleider ook reiskostenvergoeding

Premier Rutte kreeg van 2006 tot 2010 als VVD-fractieleider in de Tweede Kamer een reiskostenvergoeding, terwijl hij vaak gebruik maakte van de fractie-auto met chauffeur. Hij zegt dat hij de regeling nu, in het licht van de discussie over Klaas Dijkhoff, had geweigerd. Maar hij is niet van plan om het bedrag van in totaal naar schatting rond de 20.000 euro terug te betalen.

"Dit speelde dertien jaar geleden. Toen vond iedereen het een goed idee dat alle Kamerleden zo'n vergoeding kregen. Daarmee werd een einde gemaakt aan eindeloos declareren. Ik vind het ingewikkeld om, waar nu discussie ontstaat over die forfaitaire vergoedingen, met terugwerkende kracht dat bedrag te gaan terugboeken."

Wachtgeld

De huidige VVD-fractieleider Dijkhoff besloot deze week om zijn reiskostenvergoeding van 4900 euro per jaar stop te zetten, omdat hij vaak gebruik maakt van de fractie-auto. Hij had de vergoeding naar eigen zeggen bij zijn aantreden al geweigerd.

Rutte zei in zijn wekelijkse persconferentie dat ook de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Blok, de reiskostenvergoeding ontving toen hij VVD-fractieleider was.

Er was ook ophef over het wachtgeld dat Dijkhoff boven op zijn salaris als Kamerlid kreeg, omdat hij eerder staatssecretaris en minister was. Rutte zegt hij wachtgeld heeft geweigerd, toen hij na een periode als staatssecretaris overstapte naar de Tweede Kamer.