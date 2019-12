Sinterklaas en zwarte pieten belaagd door jongeren in Den Haag

De belaagde personen lijken niet te reageren en lopen door. Iemand gooit iets naar de goedheiligman en geeft hem daarna een duw, waardoor zijn mijter valt. Vervolgens worden de drie uitgescholden, schrijft Omroep West.

Volgens de politie heeft een van de pieten melding gedaan van het incident. "Maar er is vooralsnog geen aangifte gedaan", aldus de woordvoerder.

De politie heeft in de buurt nog naar de jongeren gezocht, maar ze zijn niet gevonden. "De wijkagent houdt nu een oogje in het zeil. Mocht bekend worden wie dit heeft gedaan dan willen we zeker met ze in gesprek."