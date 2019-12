Toch geen plek op Schiphol voor extra vluchten EK-voetbal

In een reactie erkent het ministerie nu dat die toezegging voor extra vluchten is gedaan. "De Nederlandse regering heeft zich gecommitteerd zich in te spannen" voor EK-vluchten via Schiphol, maar alleen op voorwaarde "dat het zou passen binnen Europese en nationale regels". Die staan simpelweg niet meer dan 500.000 vliegbewegingen toe, zo stelt het ministerie.

Grote schare supporters

Nederland deelt het EK-gastheerschap dus met nog elf andere landen. Het is voor het eerst dat het toernooi in zo veel landen wordt verdeeld. De wedstrijden in Nederland worden gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Daar staan in de periode tussen 14 en 27 juni drie groepsfasewedstrijden een achtste finale gepland. De finale is in Londen.

Er worden per wedstrijd tienduizenden fans verwacht. In het stadion passen bijna 55.000 mensen, van wie een aanzienlijk deel op het EK uit het buitenland zal komen. Ook trekken buitenlandse wedstrijden een grote schare supporters naar Nederland die geen kaartje hebben voor een wedstrijd, maar wel hun ploeg achterna reizen.