Amsterdammer (19) die dreigde te worden uitgezet, is vrijgelaten

De 19-jarige Amsterdammer Daniël Buter, die dreigde te worden uitgezet, is vrijgelaten. Dat bevestigt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Hij komt vrij omdat er een nieuwe aanvraag is ingediend voor een verblijfsvergunning. Die procedure mag hij in vrijheid afwachten. Het betekent niet dat hij in Nederland mag blijven. De IND zegt dat alles volgens de regels is verlopen.

Daniël Buter zat sinds begin vorige maand vast, volgens zijn raadsvrouw omdat de IND hem wil uitzetten naar de Dominicaanse Republiek. Dat is het geboorteland van zijn ouders. Zij lieten hem als peuter achter bij zijn opa en oma, die allebei de Nederlandse nationaliteit hebben.

Petitie

Het ging mis toen Buter zich wilde inschrijven voor een mbo-opleiding. Hij moet dan een paspoort aanvragen, maar bij de gemeente bleek dat dat niet kon omdat hij de Nederlandse nationaliteit niet heeft. Zijn moeder, bij wie hij in het paspoort stond, had afstand gedaan van haar Nederlandse nationaliteit, waardoor die van hem ook was vervallen.

Buters verhaal leidde op sociale media tot verontwaardiging en het bereikte ook de Amsterdamse burgemeester Halsema. Zij sprak zich gisteren uit over de zaak. "Daniël hoort niet in detentie", zei ze toen. Halsema beloofde contact te leggen met verantwoordelijk staatssecretaris Broekers-Knol en de IND.

De juridisch adviseur begon een petitie om Buter vrij te krijgen. Die werd in een paar dagen door zo'n 30.000 mensen ondertekend.