Eerste Kamer wil meer tijd voor behandeling spoedwet stikstof

De Eerste Kamer wil meer tijd om goed naar de spoedwet stikstof te kijken. Het kabinet wil dat de wet nog dit jaar wordt aangenomen, zodat veel bouwprojecten snel weer kunnen doorgaan. Maar met name senatoren van de oppositie trappen, volgens bronnen, op de rem. Dinsdag wordt besloten of de behandeling over het kerstreces heen wordt getild.

De spoedwet werd gisteren aangenomen in de Tweede Kamer. Het was de bedoeling dat de Eerste Kamer er volgende week over zou praten. Er zou dan op dinsdag 17 december, vlak voor het kerstreces, over gestemd kunnen worden, zodat de wet begin volgend jaar kan ingaan. Maar dat is volgens verschillende fracties niet haalbaar.

De oppositie vindt de wet te ingewikkeld om er binnen twee weken een besluit over te nemen. Er spelen ook politieke argumenten om de invoering te traineren. De linkse oppositie vindt dat er te weinig garanties zijn dat er ook structurele maatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot te verminderen en de schade aan de natuur te herstellen. Die partijen willen wachten op andere stikstofplannen van het kabinet.

De PVV en Forum voor Democratie steunen het stikstofbeleid sowieso niet. "Er is helemaal geen stikstofcrisis, er is een papieren crisis", zei PVV-Kamerlid De Graaf gisteren in de Tweede Kamer.

Fractie-Otten

Of de wet het gaat halen in de Eerste Kamer was al onzeker. De coalitie heeft daar 32 van de 75 zetels. De spoedwet zal, net als in de Tweede Kamer, steun krijgen van de SGP en 50Plus, die allebei twee zetels hebben. Maar ook daarmee is er nog geen meerderheid. De coalitie heeft de hoop nu gevestigd op de PvdA (zes zetels), die in de Tweede Kamer tegen stemde.

Die partij vraagt zich af of deze spoedwet voldoende is om uit de stikstofimpasse te komen, maar staat nadrukkelijk wel achter de doelstelling: het snel weer op gang brengen van de woningbouw. In ruil voor afspraken over meer woningen voor de lagere inkomens zou de PvdA wel over steun willen praten.

Een andere optie is een akkoord met de fractie-Otten. Die afsplitsing van Forum voor Democratie heeft drie zetels in de senaat en is naar verluidt bereid om met het kabinet te onderhandelen.